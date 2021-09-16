Загрязненный Днепр сняли на видео жители Киева

Ужасное экологическое состояние реки Днепр заметили жители столицы Украины. Снятое Киевлянами видео появилось в группе Facebook «Позняки Осокорки Харьковский».
На кадрах видно, как вода в четвертной по протяженности в Европе реке превратилась ярко-зеленую жижу.
«Теперь от водоема стоит такая невыносимая вонь, что ее слышно даже через закрытое окно в радиусе одного километра», — пишут пользователи интернета под видео.
Также горожане поделились своими мыслями по поводу причины возможной экологической катастрофы. Жители Киева считают, что во всем виноваты строительные отходы, которые сбрасывают в районе торгово-развлекательного центра River Mall.