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Загрязненный Днепр сняли на видео жители Киева

Александр Кузьмин
45 минут назад

Ужасное экологическое состояние реки Днепр заметили жители столицы Украины. Снятое Киевлянами видео появилось в группе Facebook «Позняки Осокорки Харьковский».

На кадрах видно, как вода в четвертной по протяженности в Европе реке превратилась ярко-зеленую жижу.

«Теперь от водоема стоит такая невыносимая вонь, что ее слышно даже через закрытое окно в радиусе одного километра», — пишут пользователи интернета под видео.

Также горожане поделились своими мыслями по поводу причины возможной экологической катастрофы. Жители Киева считают, что во всем виноваты строительные отходы, которые сбрасывают в районе торгово-развлекательного центра River Mall.

Происшествия,Экология,Украина,Видео,Киев,
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