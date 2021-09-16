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Самолет «Зенита» попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку

Спорт-Экспрессиещё 3
48 минут назад

Самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц, сообщает «Фонтанка». Позднее стало известно, что это был самолет «Зенита».

Самолет «Зенита» попал в стаю птиц
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами, аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

Официальный Twitter «Зенита» сделал репост записи «Фонтанки».

«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», — говорится в сообщении.

Накануне сине-бело-голубые уступили «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку.

Происшествия,Зенит,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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