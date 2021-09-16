Самолет «Зенита» попал в стаю птиц

Самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц, сообщает «Фонтанка». Позднее стало известно, что это был самолет «Зенита».

Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами, аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.