В Ногинске расселили дом рядом с взорвавшейся многоэтажкой

В подмосковном Ногинске временно расселили жильцов дома, стоящего рядом с взорвавшейся 8 сентября многоэтажкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: МЧС РФ/РИА «Новости» МЧС РФ/РИА «Новости»

«Жители первого подъезда дома 9 на улице 28 Июня временно расселены из-за планируемых работ по укреплению конструкций в пострадавшем от взрыва соседнем доме», — рассказал источник.

Он отметил, что всего в подъезде проживало 94 человека: большинство жильцов поехали к родственникам, четверых разместили на базе отдыха «Боровое». Люди смогут вернуться в свои квартиры через три дня, добавил источник.

Ранее был арестован глава компании, обслуживающей дом, в котором прогремел взрыв.

До этого сообщалось о завершении поисково-спасательных работ.

В девятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Также стало известно о 20 пострадавших, шесть из которых были госпитализированы.