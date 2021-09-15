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В Ногинске расселили жильцов дома по соседству с взорвавшейся многоэтажкой

Газета.Ruиещё 1
52 минуты назад

В подмосковном Ногинске временно расселили жильцов дома, стоящего рядом с взорвавшейся 8 сентября многоэтажкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Ногинске расселили дом рядом с взорвавшейся многоэтажкой
Фото: МЧС РФ/РИА «Новости»МЧС РФ/РИА «Новости»

«Жители первого подъезда дома 9 на улице 28 Июня временно расселены из-за планируемых работ по укреплению конструкций в пострадавшем от взрыва соседнем доме», — рассказал источник.

Он отметил, что всего в подъезде проживало 94 человека: большинство жильцов поехали к родственникам, четверых разместили на базе отдыха «Боровое». Люди смогут вернуться в свои квартиры через три дня, добавил источник.

Ранее был арестован глава компании, обслуживающей дом, в котором прогремел взрыв.

До этого сообщалось о завершении поисково-спасательных работ.

В девятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Также стало известно о 20 пострадавших, шесть из которых были госпитализированы.

Всего расселено 94 человека. Четверо размещены на базе отдыха «Боровое», остальные у родственников. Люди смогут вернуться в свои дома через три дня.

Происшествия,Ногинск,
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