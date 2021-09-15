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В проводах дома в Петербурге запуталась змея. Видео

Александр Кузьмин
51 минуту назад

Жители Адмиралтейского района Петербурга стали свидетелями операции по спасению змеи, запутавшейся в проводах жилого дома. Пресмыкающееся спустили на землю, с ним все в порядке. Об этом сообщает "Петербургский дневник" .

На видео, опубликованном 78.ru, видно, как сотрудники поисково-спасательной службы достают небольшую змею из сплетения проводов. С первой попытки вытащить ее не удалось – от испуга пресмыкающееся еще сильнее запуталось в коммуникациях. Спасателю, забравшемуся по водосточной трубе на уровень почти второго этажа, сначала пришлось спуститься, поскольку одной рукой он не мог распутать змею. В итоге животное спустили на землю, теперь ему ничего не угрожает.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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