Суд арестовал фигуранта дела о смертельном отравлении арбузом .Видео

Котова обвиняют в причастности к отравлению семьи в доме на Совхозной улице. проводил дезинсекцию "Магнита" возле того самого жилого дома. Именно там был куплен арбуз, из-за которого погибли два члена семьи Ефремовых: 61-летняя женщина и её 15-летняя внучка. Из соседних квартир с жалобами на признаки отравления госпитализировали больше 10 человек. Экспертиза Роспотребнадзора обнаружила на арбузах следы вещества для уничтожения насекомых.