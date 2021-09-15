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Суд арестовал фигуранта дела о смертельном отравлении арбузом .Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пресненский суд Москвы заключил дезинсектора Антона Котова под стражу на два месяца. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Котова обвиняют в причастности к отравлению семьи в доме на Совхозной улице. проводил дезинсекцию "Магнита" возле того самого жилого дома. Именно там был куплен арбуз, из-за которого погибли два члена семьи Ефремовых: 61-летняя женщина и её 15-летняя внучка. Из соседних квартир с жалобами на признаки отравления госпитализировали больше 10 человек. Экспертиза Роспотребнадзора обнаружила на арбузах следы вещества для уничтожения насекомых.

Происшествия,Видео,"Магнит",Роспотребнадзор,Москва,
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