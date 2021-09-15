Мигрантов арестовали по делу об убийстве женщины в Подмосковье

В Сергиевом Посаде суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в селе Бужаниново. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи и криминалисты провели дополнительные осмотры места происшествия, изъяты предметы необходимые для следствия.