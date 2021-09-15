Арестованный по делу о подрыве газопровода в Крыму заявил об угрозах

Один из арестованных по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное в Крыму рассказал, что организаторы угрожали повесить на дереве его детей, если он не будет участвовать в диверсии, пишет RT со ссылкой на видеозапись допроса, распространенную Центром общественных связей ФСБ РФ .

«Они угрожали. Один из них мне сказал: «Выгляни в окно». Я выглянул, тогда они говорят: «У тебя дочка в песочнице играет, а сын около бочки стоит, за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, дети там будут висеть. Ты должен взять эту вещь и сделать то, что мы говорим», — сказал один из арестованных по делу о подрыве.

Он рассказал, что с ним связались через одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ) Наримана Джелялова. В квартире в украинском Херсоне ему продемонстрировали взрывное устройство и рассказали, что оно собой представляет. Там же его заставили заполнить анкету о себе. После этого, как рассказал участник подрыва, ему прислали посылку с конфетами и мягкой игрушкой для дочери. Во второй посылке, которую он получил, был сыр. В сыре лежало взрывное устройство. В день совершения подрыва ему снова позвонили и после угроз сказали, что он должен сделать. За успешное выполнение ему обещали заплатить 50 тысяч гривен (около 2 тысяч долларов).