Режиссер Розовский назвал Ефремова "честным человеком"

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский поддержал актера Михаила Ефремова, отбывающего срок по делу о смертельном ДТП. В комментарии «News.Ru» режиссер заявил, что артист достоин смягчения приговора.
«Он осознал свою вину, вел себя чрезвычайно достойно. Все, что он мог сделать в адрес близких потерпевших и ушедшего из жизни, он сделал, тяжело переживал. Миша — честный человек, попавший в беду. Конечно, мы его ждем на свободе, потому что на свободе он гораздо нужнее и театру, и самому себе, и всем нам», — сказал Розовский.
В свою очередь, прокуратура назвала Ефремова бесполезным для общества. 15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказал ему в смягчении приговора. Актер участвовал в заседании посредством видеосвязи.
8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Захаров. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии 4 в Белгородской области.