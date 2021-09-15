Режиссер Розовский назвал Ефремова "честным человеком"

«Он осознал свою вину, вел себя чрезвычайно достойно. Все, что он мог сделать в адрес близких потерпевших и ушедшего из жизни, он сделал, тяжело переживал. Миша — честный человек, попавший в беду. Конечно, мы его ждем на свободе, потому что на свободе он гораздо нужнее и театру, и самому себе, и всем нам», — сказал Розовский.