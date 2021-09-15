ФСБ установила связь «Меджлиса» с разведкой Украины

ФСБ выявила связь признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» со спецслужбами Украины в деле о диверсии на газопроводе в Крыму, передает РИА Новости.
Так, по данным российской спецслужбы, акция была санкционирована начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу.
«За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около двух тысяч долларов», — добавили в ФСБ.
В июле взрывное устройство доставили в Крым.
Также, со слов задержанных, причастных к диверсии на газопроводе, кроме участия в подготовке взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины через «Меджлис» пыталось организовать протесты крымских татар в Крыму.