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ФСБ установила связь «Меджлиса» с разведкой Украины

BFM.RUиещё 6
1 час назад

ФСБ выявила связь признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» со спецслужбами Украины в деле о диверсии на газопроводе в Крыму, передает РИА Новости.

ФСБ установила связь «Меджлиса» с разведкой Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по данным российской спецслужбы, акция была санкционирована начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу.

«За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около двух тысяч долларов», — добавили в ФСБ.

В июле взрывное устройство доставили в Крым.

Также, со слов задержанных, причастных к диверсии на газопроводе, кроме участия в подготовке взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины через «Меджлис» пыталось организовать протесты крымских татар в Крыму.

Происшествия,Меджлис крымскотатарского народа,Министерство обороны,ФСБ,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,
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