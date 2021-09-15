ФСБ установила связь «Меджлиса» с разведкой Украины

Так, по данным российской спецслужбы, акция была санкционирована начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу.