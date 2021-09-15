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Признание зарубившего топором знакомую из-за кредита сняли на видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Жителя Свердловской области приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство своей знакомой. На опубликованных Следственным комитетом России кадрах запечатлено признание мужчины в совершенном преступлении, поводом для которого послужила корысть.

Как было установлено, в 2020 году он узнал от приятельницы, проживавшей в Красноуфимске, что та получила кредит в банке на приобретение автомобиля, денежные средства кредитная организация перечислила на ей на карту. Задолжавший крупную сумму денег микрофинансовым организациям мужчина решил их похитить. Он купил в магазине топор и направился в Красноуфимск, где совершил разбойное нападение на знакомую.

От нанесенных злоумышленником травм женщина скончалась, убийца же похитил банковскую карточку, ноутбук и сотовый телефон. Часть денег он успел снять до его поимки правоохранителями.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСИН,СКР,Свердловская Область,
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