Жителя Свердловской области приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство своей знакомой. На опубликованных Следственным комитетом России кадрах запечатлено признание мужчины в совершенном преступлении, поводом для которого послужила корысть.

Как было установлено, в 2020 году он узнал от приятельницы, проживавшей в Красноуфимске, что та получила кредит в банке на приобретение автомобиля, денежные средства кредитная организация перечислила на ей на карту. Задолжавший крупную сумму денег микрофинансовым организациям мужчина решил их похитить. Он купил в магазине топор и направился в Красноуфимск, где совершил разбойное нападение на знакомую.