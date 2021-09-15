Кассация оставила без изменений приговор Ефремову

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года по делу о смертельном ДТП в центре столицы в июне 2020 года. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

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«Приговор суда и апелляционное определение оставить без изменения, а кассационные жалобы защиты — без удовлетворения», — огласил постановление председательствующий в кассационной коллегии.

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Защитники актера Петр Хархорин и Роман Филиппов просили отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2021 года и вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение.

Сам Ефремов участвовал в слушании по видео-конференц-связи из колонии. Там вместе с ним находился третий адвокат Юрий Падалка.

В начале процесса защита приобщила «исключительно положительные» характеристики Ефремова из колонии и ответ на адвокатский запрос о состоянии его здоровья с указанием хронических заболеваний, которые, как сказал Хархорин, «никуда не делись». Эти документы были приобщены к материалам дела, в отличие от обращения к кассационному суду 46 деятелей культуры и искусства, чьи подписи оказались не заверены нотариально. Защита проинформировала суд о том, что актер возместил ущерб владельцу разбитого фургона. Конкретная сумма не прозвучала.

Обращаясь к суду, Петр Хархорин утверждал, что при рассмотрении апелляции судьи Мосгорсуда не дали защите задать все необходимые вопросы судмедэксперту Елене Кучиной из ООО «Судебно-медицинский эксперт». Она была приглашена защитой и пришла к выводу, что в момент аварии водитель фургона Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.

«Нам не дали возможность эффективно защищать Ефремова, — выступал Петр Хархорин. — Из девяти вопросов к эксперту пять было снято судом. Как это расценить? Это нарушение права на защиту! Я вижу выход из сложившегося положения только в отмене решения апелляционной инстанции, чтобы при новом рассмотрении судьи могли вникнуть в этот вопрос».

Он отметил, что под стражей (с учетом домашнего ареста) его подзащитный находится 16 месяцев и пять дней, из них девять месяцев и 11 дней — в колонии в Белгородской области.

Адвокат сказал, что сейчас его клиент находится «не в лучшем состоянии здоровья».

«Я у него был вчера, — рассказал Хархорин. — Должен вам сказать, что сейчас он лучше себя чувствует. Кончился аллергенный период, все отцвело. И он воспрял. Когда я был у него месяц назад, на него было с страшно смотреть. Не знаю, не представляю, как высидеть семь лет в южных частях страны, для него это будет очень тяжело».

Он добавил, что сам Ефремов признавался защите, что не хочет уезжать из колонии, поскольку «привык».

«Но, как творческий человек, я уверен, он был не возражал, если бы ему изменили вид отбытия наказания», — сказал защитник, имея в виде колонию-поселение.

Ранее, 8 сентября 2020 года, Пресненский суд столицы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам колонии. В Мосгорсуде адвокаты просили снизить срок в два раза и считать его условным или отправить осужденного отбывать наказание в колонию-поселение. Они, в частности, ссылаясь на то, что Ефремов раскаялся и полностью возместил потерпевшим [ими были признаны родственники погибшего] ущерб на сумму 4 млн 615 тысяч рублей. Однако Мосгорсуд 22 октября 2020 года снизил актеру наказание лишь на полгода — до 7,5 года колонии. После этого актера отправили отбывать наказание в колонию в Белгородской области.

Защитники осужденного утверждали, что при рассмотрении апелляции суд второй инстанции допустил существенное нарушение уголовно-процессуального закона (УПК), а назначенное актеру наказание является «несправедливым вследствие своей чрезмерной суровости».

«Осознав свою вину, Ефремов неоднократно обращался к потерпевшим с извинениями и покаянием. Неслучайно и его безупречное поведение в СИЗО, что подтверждено имеющейся в деле характеристикой̆», говорилось в кассационной жалобе защиты. В ней отмечалось, что «слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя остались без реальной̆ оценки». По мнению защиты, это «важнейшее смягчающее обстоятельство». К существенным нарушениям УПК защита отнесла тот факт, что Мосгорсуд должным образом не учел доводы защиты о том, что, по мнению адвокатов Ефремова, Захаров не был пристегнут во время ДТП ремнем безопасности .

Позиция Ефремова отличалась от позиции его адвокатов. Он просил не о новом апелляционном рассмотрении, а только смягчить срок или изменить вид исправительного учреждения. Впрочем, артист полагал, что назначенное ему наказание чрезмерно суровое. «И я согласен с адвокатами, что снижение мне наказания будет разумным и справедливым шагом», — указал он в кассационной жалобе. Актер признался, что вопрос о том, был ли пристегнут в момент ДТП потерпевший, интересует его лишь с той точки зрения, сможет ли это повлиять на снижение ему срока.

«Я хочу пояснить, что моя основная цель — это снижение наказания до разумных пределов. Срок в 7,5 лет с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание», — написал в жалобе Ефремов.

На заседании кассационной инстанции он выступил с речью, сказав, что «образ [погибшего] Сергея Захарова» его «ни на минуту не покидает».

«Я молюсь за упокоение его души», — сказал он, и добавил, что эта трагедия его «морально раздавила».

Ефремов отметил, что очень страдает от астмы и хронической инструктивной болезни легких, и выразил сомнение, что может отсидеть в колонии общего режима весь срок.

Он вновь вспомнил суд и своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который, по его словам, «появился как черт из табакерки», и началось «своеобразное адвокатское шоу».

«Мне же было все равно. Я думал, чем хуже, тем лучше, я [это] заслужил», — признался Ефремов.

По его словам, теперь он жалеет, что не смог остановить своего защитника от агрессивных высказываний в адрес потерпевших. Сам судебный процесс Ефремов сравнил с цирком. Завершая свое выступление, он добавил, что «случившаяся трагедия стала серьезным и жестоким уроком [для него] на всю жизнь». «Прошу вас о снижении и милосердии», — обратился актер к судебной коллеги.

Однако представители потерпевших и прокурор сочли решения нижестоящих судов законными, они просили оставить приговор без изменения, а кассационные жалобы Ефремова и его адвокатов — без удовлетворения.

Так, лишенный статуса адвоката представитель потерпевших Александр Дубровинский признался: его не оставило равнодушным выступление осужденного.

«Я был очень тронут словами Михаила Олеговича. В первый раз услышал от него человеческие слова и похоже, что он осознал, что он сделал», — сказал юрист.

Его коллега, также представитель потерпевших Ирина Хайруллина сказала, что и ей хотелось бы поверить в раскаяние осужденного.

«Но с точки зрения права защитой не приведено никаких доказательств, которые бы могли повлечь снижение Михаилу Олеговичу наказания», — заключила она.