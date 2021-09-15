После взрыва в Ногинске задержан руководитель газовой компании

«Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в рамках договора на обслуживание оборудования заключённого с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования. В результате, произошла большая утечка газа. Кроме того, в доме были выявлены проблемы с вентиляцией, из-за чего высвободившийся газ сконцентрировался в другой квартире. Это и стало причиной взрыва.