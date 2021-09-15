После взрыва в Ногинске задержан руководитель газовой компании

Задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске. Об этом сообщает СК РФ.
«Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в рамках договора на обслуживание оборудования заключённого с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования. В результате, произошла большая утечка газа. Кроме того, в доме были выявлены проблемы с вентиляцией, из-за чего высвободившийся газ сконцентрировался в другой квартире. Это и стало причиной взрыва.
«В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение», — добавляется в сообщении.
В результате взрыва и обвала здания, по последним данным, погибли уже семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.
Речь идёт о доме 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир оказались разрушены. Власти называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси».