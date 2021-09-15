В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Задержан гендиректор компании, обслуживающей дом в Ногинске, где произошел взрыв газа

Газета.Ruиещё 1
55 минут назад

Задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где в начале сентября произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Первое задержание произошло по делу о взрыве в доме в Ногинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации следствия, в рамках договора, заключенного с собственникам двух квартир, подозреваемый не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования. Это обстоятельство и другие факторы в дальнейшем привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома.

Отмечается, что в ближайшее время гендиректору будет предъявлено обвинение. 8 сентября произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания. Из здания эвакуировали свыше 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всего в результате взрыва погибли семь человек, их тела извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур. Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что дом подлежит восстановлению после инцидента.

Происшествия,Евгений Хромушин,Ногинск,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители