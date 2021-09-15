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Устроившие в баре Рыбинска скандал чиновники попали на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

В баре города Рыбинска местные чиновники устроили скандал из-за плохого обслуживания. Об этом сообщает новостной портал «76. RU», в распоряжении которого оказались снятые камерой видеонаблюдения кадры.

По данным издания, конфликт в заведении «Явка» с участием руководителя аппарата администрации Рыбинска Романа Кагнера, начальника отдела госзакупок Елены Виноградовой и их знакомых произошел три недели назад. При этом, по словам директора ресторана Анны Рыжовой, сотрудники администрации пригрозили его закрыть.

После инцидента Рыжова написала о нем на страничке своего заведения, а мэр Денис Добряков города попросил у нее заявление. Известно также, что городской глава дал поручение провести по данному факту служебную проверку.

Происшествия,Видео,Денис Добряков,Елена Виноградова,Рыбинск,
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