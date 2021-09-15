В баре города Рыбинска местные чиновники устроили скандал из-за плохого обслуживания. Об этом сообщает новостной портал «76. RU», в распоряжении которого оказались снятые камерой видеонаблюдения кадры.
По данным издания, конфликт в заведении «Явка» с участием руководителя аппарата администрации Рыбинска Романа Кагнера, начальника отдела госзакупок Елены Виноградовой и их знакомых произошел три недели назад. При этом, по словам директора ресторана Анны Рыжовой, сотрудники администрации пригрозили его закрыть.
После инцидента Рыжова написала о нем на страничке своего заведения, а мэр Денис Добряков города попросил у нее заявление. Известно также, что городской глава дал поручение провести по данному факту служебную проверку.