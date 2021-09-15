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Михаил Ефремов вышел на связь с судом из колонии. Видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Второй кассационный суд Москвы сегодня рассматривает жалобу актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за пьяное ДТП в колонии общего режима в Белгородской области. Он участвует в процессе по видеоконференцсвязи. Соответствующую запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Напомним, резонансное ДТП с участием артиста произошло летом 2020 года. 8 сентября 2020 года Пресненский суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 22 октября 2020 года Мосгорсуд снизил срок на полгода.

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