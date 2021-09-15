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Разъяренный водитель экскаватора смял ковшом грузовики. Видео

Александр Кузьмин
52 минуты назад

В Турции водитель экскаватора смял ковшом несколько грузовиков. Снятое очевидцами видео публикует издание Haber Turk.

Инцидент произошел в городе Ширнак на юго-востоке страны.

Оператор землеройной машины имени Хакан, который работал на угольной шахте, атаковал большегрузы из-за того, что компания не выдавала ему зарплату. На кадрах видно, как разгневанный работник крушит кабины грузовиков. Уточняется, что спустя некоторое время он успокоился. В результате инцидента никто не пострадал, однако мужчина своими действиями нанес большой ущерб, он повредил пять автомобилей.

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