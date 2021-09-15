Оператор землеройной машины имени Хакан, который работал на угольной шахте, атаковал большегрузы из-за того, что компания не выдавала ему зарплату. На кадрах видно, как разгневанный работник крушит кабины грузовиков. Уточняется, что спустя некоторое время он успокоился. В результате инцидента никто не пострадал, однако мужчина своими действиями нанес большой ущерб, он повредил пять автомобилей.