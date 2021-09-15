Экс-глава компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявлен в розыск

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Как отмечает издание, в ближайшее время к его поиску могут подключиться полицейские других стран-участниц Интерпола.

Обвиняемый в крупных злоупотреблениях полномочиями бизнесмен был арестован заочно два месяца назад. Как считает следствие, одновременно являясь главой лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), Рубцов на протяжении семи с половиной лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса. При этом машины принадлежали самому главе ГСС, его родственникам и приближенным сотрудникам. В общей сложности обслуживание автопарка обошлось ИФК в 18 миллионов рублей.