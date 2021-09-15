Затопленный из-за ливня Тауэрский мост в Лондоне сняли на видео

Прошедший в Лондоне сильный ливень спровоцировал подтопление домов и проезжей части, в частности был затоплен Тауэрский мост. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

Сообщается, что уровень осадков, выпавших накануне оценивался в 15-25 мм, однако в некоторых районах достигал 75 мм, что превышает расчетную нагрузку на ливневую канализацию. Несмотря на то, что сама конструкция моста подразумевает свободный сток, дорожное полотно моста Тауэр-бридж оказалось полностью под водой, тогда как пешеходы практически не встречали трудностей в проходе по мосту.