Российский студент пригрозил взорвать университет

В Хабаровске студент угрожает взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, в администрации учебного заведения сообщили, что студент страдает психическими расстройствами.

Сообщается также, что сейчас перед зданием вуза собралась "большая толпа студентов, которые срочно эвакуировались".

Отмечается, что информацию о случившемся проверяет региональный СК, в университете же ее опровергают.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не было.