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В Хабаровске студент угрожает взорвать здание университета – СМИ

Москва24иещё 5
54 минуты назад

В Хабаровске студент угрожает взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Российский студент пригрозил взорвать университет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, в администрации учебного заведения сообщили, что студент страдает психическими расстройствами.

Сообщается также, что сейчас перед зданием вуза собралась "большая толпа студентов, которые срочно эвакуировались".

Отмечается, что информацию о случившемся проверяет региональный СК, в университете же ее опровергают.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не было.

Ранее сообщалось, что житель Казани заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. В связи с этим была оперативно проведена эвакуация жильцов из подъезда. Позднее мужчину удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Хабаровск,
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