Российский студент пригрозил взорвать университет

В Хабаровске студент угрожает взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в администрации учебного заведения сообщили, что студент страдает психическими расстройствами.
Сообщается также, что сейчас перед зданием вуза собралась "большая толпа студентов, которые срочно эвакуировались".
Отмечается, что информацию о случившемся проверяет региональный СК, в университете же ее опровергают.
Официальных комментариев по данному инциденту пока не было.
Ранее сообщалось, что житель Казани заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. В связи с этим была оперативно проведена эвакуация жильцов из подъезда. Позднее мужчину удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.