Угроза взрыва в университете в Хабаровске оказалась ложной

Полиция проверила Дальневосточный государственный университет путей сообщения на предмет взрывчатых веществ в Хабаровске. Студент учебного учреждения грозил взорвать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.
"Вызов был, никакой угрозы нет, все проверено", - заявили в полиции.
Прокуратурой начата проверка. В Хабаровске студент угрожал взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Здание располагается на улице Серышева.
В администрации учебного заведения заявили, этот студент страдает психическими расстройствами. До приезда полиции студенты были эвакуированы.