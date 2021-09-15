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Сообщение об угрозе взрыва в университете в Хабаровске оказалось ложным

Газета.Ruиещё 5
12 минут назад

Полиция проверила Дальневосточный государственный университет путей сообщения на предмет взрывчатых веществ в Хабаровске. Студент учебного учреждения грозил взорвать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Угроза взрыва в университете в Хабаровске оказалась ложной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вызов был, никакой угрозы нет, все проверено", - заявили в полиции.

Прокуратурой начата проверка. В Хабаровске студент угрожал взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Здание располагается на улице Серышева.

В администрации учебного заведения заявили, этот студент страдает психическими расстройствами. До приезда полиции студенты были эвакуированы.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Хабаровск,
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