Угроза взрыва в университете в Хабаровске оказалась ложной

Полиция проверила Дальневосточный государственный университет путей сообщения на предмет взрывчатых веществ в Хабаровске. Студент учебного учреждения грозил взорвать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.