Появилось видео с места схода ледника в Карачаево-Черкесии

В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии погибло два человека.Видео с места происшествия публикует telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что ледник обрушился из-за сильного потепления. На высоте 2200 метров пострадала туристическая группа из шести человек. Походы к леднику Алибек популярны среди туристов, приезжающих в Домбай, и совершаются по боковому ущелью Алибек от альплагеря с одноименным названием. В последние годы из-за сильного потепления климата и повышения средних температур ледник сильно уменьшился в размерах и был нестабилен.