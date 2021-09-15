Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом

Молодой человек заступился за девушку и получил удар ножом в область живота. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным источника, инцидент произошел в Москве в понедельник, 13 сентября. Двое незнакомых мужчин подошли к 16-летней москвичке и стали заламывать ей руки, после чего попытались увести в сторону. Она начала кричать и привлекать к себе внимание. В ситуацию вмешался знакомый девушки — 22-летний россиянин.

В результате словесной перепалки парень получил удар ножом в живот. Всю ситуацию увидела мать девушки и поспешила на помощь. В этот момент злоумышленники скрылись с места преступления. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.