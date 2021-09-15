В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом в живот

Мослента
1 час назад

Молодой человек заступился за девушку и получил удар ножом в область живота. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По данным источника, инцидент произошел в Москве в понедельник, 13 сентября. Двое незнакомых мужчин подошли к 16-летней москвичке и стали заламывать ей руки, после чего попытались увести в сторону. Она начала кричать и привлекать к себе внимание. В ситуацию вмешался знакомый девушки — 22-летний россиянин.

В результате словесной перепалки парень получил удар ножом в живот. Всю ситуацию увидела мать девушки и поспешила на помощь. В этот момент злоумышленники скрылись с места преступления. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Ранее суд в Москве приговорил к трем годам условно бойца смешанного стиля Максима Щербакова, который заступился за знакомых девушек.

Происшествия,Криминал,Максим Щербаков,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители