Казанского стрелка увезли из СИЗО «Бутырка»

Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева увезли из московского Бутырского следственного изолятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

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По его словам, жителя Казани этапировали в Санкт-Петербург. Предположительно, там его ждет очередная экспертиза.

Ранее сообщалось, что, находясь в СИЗО, Ильназ Галявиев, получал денежные пожертвования от сочувствующих. Неравнодушные люди прислали ему около 39 тысяч рублей. Эти же неравнодушные собирали средства на оплату услуг адвоката в Москве.