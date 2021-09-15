Обвиняемые в убийстве Флойда отказались признавать вину

В США бывший полицейский Дерек Шовин, приговорённый к лишению свободы на 22 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде не признал своей вины. Так же поступили и трое его коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывших полицейских Дерека Шовина, Томса Лейна, Джея Кенга и Тоу Тао обвиняют в превышении полномочий и нарушении законных прав задержанного. Все они участвовали в задержании Джорджа Флойда весной 2020 года. При этом статьи обвинения для каждого из полицейских разнятся. В частности, Шовин обвиняется в неправомерном захвате и неоправданном применении чрезмерной силы. Двух его коллег обвиняют в том, что они не помешали Шовину, а всех четверых — в отсутствии надлежащей медицинской помощи для Флойда.

Обвиняемые выступили на суде по видеосвязи. На вопрос, признают ли они вину, все четверо дали отрицательный ответ. При этом адвокаты трёх экс-полицейских опасаются, что совместный с Шовином процесс может негативно повлиять на вердикт по делу их подзащитных.

Инцидент произошёл в мае 2020 года в Миннеаполисе. В ходе ареста Флойда полицейский применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве.