Актер из сериала «След» Лавров получил 2 года условно

Таганский районный суд Москвы вынес приговор звезде сериала «След», актеру Андрею Лаврову . Он получил два года заочно, пишет агентство городских новостей «Москва».

19 марта 2021 года 44-летнего актера сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов . Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной. Инспектор потребовал прекратить противоправные действия. Лавров же продолжил преследовать инспектора и размахивал ножом.

На актера завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти заведено против мужчины, который с ножом преследовал инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве. Статья предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.