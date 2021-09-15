Актер из сериала «След» Лавров получил 2 года условно

Таганский районный суд Москвы вынес приговор звезде сериала «След», актеру Андрею Лаврову. Он получил два года заочно, пишет агентство городских новостей «Москва».
Артист угрожал насильственной расправой инспектору Военной автомобильной инспекции (ВАИ).
19 марта 2021 года 44-летнего актера сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной. Инспектор потребовал прекратить противоправные действия. Лавров же продолжил преследовать инспектора и размахивал ножом.
На актера завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти заведено против мужчины, который с ножом преследовал инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве. Статья предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.