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Актер из сериала "След" Лавров приговорен к двум годам условно

Газета.Ruиещё 3
14 минут назад

Таганский районный суд Москвы вынес приговор звезде сериала «След», актеру Андрею Лаврову. Он получил два года заочно, пишет агентство городских новостей «Москва».

Актер из сериала «След» Лавров получил 2 года условно
Фото: ТелеРОМАНТелеРОМАН

Артист угрожал насильственной расправой инспектору Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

19 марта 2021 года 44-летнего актера сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной. Инспектор потребовал прекратить противоправные действия. Лавров же продолжил преследовать инспектора и размахивал ножом.

На актера завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти заведено против мужчины, который с ножом преследовал инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве. Статья предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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