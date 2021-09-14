Задержанный юноша объяснил, зачем стрелял в рэпера Бледного

Задержанный правоохранителями Сергей К. объяснил, почему начал стрелять во фронтмена группы "25/17" Андрея "Бледного" Позднухова, передает Telegram-канал 112. По словам юноши, он произвел по музыканту выстрел из аэрозольного пистолета. "Разгорелся конфликт между моей компанией и компанией того человека (Андрея Позднухова) - три девушки и он. Его слова вывели на агрессию, и человек начал угрожать. В первый раз его дамы оттащили, приехало такси и они должны были уехать", - вспоминает он. Далее, утверждает Сергей, приехавшее такси уехало без Позднухова, что якобы разозлило музыканта. "Был взрыв эмоций, и он же понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался. Поэтому я ничего другого не предпринял, кроме как использовать аэрозольный пистолет", - заявил мужчина, добавив, что Бледный, по его мнению, целенаправленно шел избивать его и его друзей. "Он в два раза больше меня, в плане комплекции, и роста примерно такого же. Это оружие выдается без лицензии, это не травматическое, не пневматическое, а конкретно газовое, аэрозольное. Просто ни один из выстрелов его не остановил", - заключил стрелявший. Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" из-за произошедшего в ночь на 13 сентября нападения на фронтмена группы "25/17" Андрея Позднухова.