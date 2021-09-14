Главарь самой кровавой банды Татарстана рассказал о расправах над должниками

Лидер самой кровавой банды Татарстана «Тагирьяновские» организовал водочный бизнес, что привело к появлению у него большого количества должников, с некоторыми он расправлялся. Об этом сам главарь ОПГ Эдуард Тагирьянов рассказал в интервью «Ленте.ру».

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В частности, 8 февраля 1995 года, получив от Тагирьянова на реализацию водку стоимостью около 50 миллионов рублей, двое россиян продали всю партию, но деньги возвращать не стали. Тогда его подручные похитили одного из мужчин, привезли в подготовленное помещение и жестоко избивали, пока тот не уговорил брата вернуть за него долг.

«Кто-то реально не мог отдать деньги: к таким у меня вопросов не было. Но были другие должники, которые считали, что не вернуть деньги за продукцию — как бы нормально. Вот отсюда наше первое преступление», — рассказал Эдуард Тагирьянов.

На подобные расправы бандиты шли регулярно, когда сталкивались с нежеланием клиента платить по счетам.

По словам пожизненно осужденного Тагирьянова, водочный бизнес приносил огромный доход. Группировка купила восемь автомобилей «КамАЗ» и два своих водочных завода. Прибыли было столько, что они с трудом могли закрыть багажники своих забитых деньгами легковушек, признался главарь ОПГ.