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Главарь самой кровавой банды Татарстана рассказал о расправах над должниками

Lenta.ru
1 час назад

Лидер самой кровавой банды Татарстана «Тагирьяновские» организовал водочный бизнес, что привело к появлению у него большого количества должников, с некоторыми он расправлялся. Об этом сам главарь ОПГ Эдуард Тагирьянов рассказал в интервью «Ленте.ру».

Главарь самой кровавой банды Татарстана рассказал о расправах над должниками
Фото: Криминальная Россия / YouTubeКриминальная Россия / YouTube

В частности, 8 февраля 1995 года, получив от Тагирьянова на реализацию водку стоимостью около 50 миллионов рублей, двое россиян продали всю партию, но деньги возвращать не стали. Тогда его подручные похитили одного из мужчин, привезли в подготовленное помещение и жестоко избивали, пока тот не уговорил брата вернуть за него долг.

«Кто-то реально не мог отдать деньги: к таким у меня вопросов не было. Но были другие должники, которые считали, что не вернуть деньги за продукцию — как бы нормально. Вот отсюда наше первое преступление», — рассказал Эдуард Тагирьянов.

На подобные расправы бандиты шли регулярно, когда сталкивались с нежеланием клиента платить по счетам.

В Мосгорсуде вынесли вердикт главарю банды из 1990-х

По словам пожизненно осужденного Тагирьянова, водочный бизнес приносил огромный доход. Группировка купила восемь автомобилей «КамАЗ» и два своих водочных завода. Прибыли было столько, что они с трудом могли закрыть багажники своих забитых деньгами легковушек, признался главарь ОПГ.

Эдуард Тагирьянов, к тому моменту уже имевший судимости, создал банду в 1995 году в Набережных Челнах. Вскоре она стала считаться одной из самых опасных в России. Члены банды действовали в Татарстане, Москве, Пензенской, Челябинской областях и других регионах.

Происшествия,Мосгорсуд,Lenta.ru,Республика Татарстан,
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