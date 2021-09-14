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Названа причина задержания героя мемов Мурада

Елена Прошина
1 час назад

Исрапил Рамазанов, известный по видеороликам в сети TikTok как Мурад, оказался в РОВД из-за жалоб соседей на шум. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина включил песню на полную громкость, когда находился на съемной квартире с девушкой.

Названа причина задержания героя мемов Мурада
Фото: соцсетисоцсети

По информации канала, Рамазанов снял квартиру в центре Махачкалы с неназванной женщиной. Во время вечеринки, после 23:00 он решил включить песню погромче, что не понравилось соседям. Они вызвали сотрудников полиции, которые задержали Мурада и доставили его в отделение. Исрапила ночь продержали в ИВС, после чего оформили протокол, оштрафовав знаменитость из TikTok на 500 рублей.

Напомним, что о задержании героя мемов стало известно 14 сентября. На появившейся из отделения видеозаписи Исрапил ругается с сотрудниками полиции – как в здании, так и на улице.

Видео, которое принесло Рамазанову известность, появилось на YouTube в июне 2021 года. На кадрах Исрапил едет в такси, представившись Мурадом. В конце поездки мужчина отказался платить, начал кричать и материться.

Кадры стали вирусными в TikTok, поскольку многим понравилась манера общения мужчины. Пользователи соцсети создали множество роликов с Мурадом, которые в общей сумме собрали более 162 млн просмотров.

Происшествия,МВД,
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