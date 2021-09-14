Названа причина задержания героя мемов Мурада

Исрапил Рамазанов, известный по видеороликам в сети TikTok как Мурад, оказался в РОВД из-за жалоб соседей на шум. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина включил песню на полную громкость, когда находился на съемной квартире с девушкой.

Фото: соцсети соцсети

По информации канала, Рамазанов снял квартиру в центре Махачкалы с неназванной женщиной. Во время вечеринки, после 23:00 он решил включить песню погромче, что не понравилось соседям. Они вызвали сотрудников полиции, которые задержали Мурада и доставили его в отделение. Исрапила ночь продержали в ИВС, после чего оформили протокол, оштрафовав знаменитость из TikTok на 500 рублей.

Напомним, что о задержании героя мемов стало известно 14 сентября. На появившейся из отделения видеозаписи Исрапил ругается с сотрудниками полиции – как в здании, так и на улице.

Видео, которое принесло Рамазанову известность, появилось на YouTube в июне 2021 года. На кадрах Исрапил едет в такси, представившись Мурадом. В конце поездки мужчина отказался платить, начал кричать и материться.