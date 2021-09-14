Крушение самолета в Бразилии попало на видео

В городе Пирасикаба на юго-востоке Бразилии разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает CNN Brazil. Издание опубликовало записи с камер внешнего видеонаблюдения, на которые попал момент крушения.

Судя по видео, самолет упал в лесистой местности и взорвался через несколько секунд после соприкосновения с землей. На ролике видно, как несколько местных жителей, увидев столп черного дыма, идут в направлении места катастрофы. Причины падения устанавливаются.

Спасательные службы заявили, что в результате крушения погибли семь человек. Их персональная информация не разглашается. CNN пишет, что на данный момент пожарные продолжают ликвидировать возгорание на месте происшествия.