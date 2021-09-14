В Петербурге задержали пьяного блогера за рулем.Видео

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 сентября, нарушителя на каршеринге нашли сначала в Интернете. Полицейские оказались в числе зрителей Instagram-трансляции и оценили как саму поездку, так и состояние водителя, которое наиболее точно охарактеризовал он сам: «Я на Невском, и я в хлам». Об этом сообщает издание"Фонтанка".