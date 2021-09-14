К убийству пенсионерки в Подмосковье мог быть причастен еще один человек

Жители села Бужаниново рассказали, что видели третьего подозреваемого в убийстве женщины. По их словам, он выходил их лесополосы — как раз из того места, где впоследствии нашли тело 65-летней женщины. Об этом Lenta.ru рассказал один из местных жителей.

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«Конечно, собственными глазами никто не видел, как убивали женщину, зато люди видели, что из лесополосы, где обнаружили тело, вышли три человека. При помощи тех же свидетелей обнаружили и задержали тех двоих», — пояснил мужчина.

Но задержать двоих мигрантов не вышло, поскольку вход в общежитие забаррикадировали и подозреваемых не выдавали их земляки. При этом именно эта ситуация привела в возмущение местных жителей, так как в селе уже возникали конфликты из-за поведения мигрантов.

«Работали они нормально, в магазине, в "Экоокнах". Но многие постоянно ходили туда-сюда без дела, ходили толпами в нетрезвом состоянии, мы опасались за девушек и детей», — уточнил местный житель.

Также он добавил, что когда местные жители собрались около здания общежития после убийства женщины, многие были намерены устроить самосуд и все просто как могли сдерживали друг друга, чтобы не сорваться. Поэтому в настоящее время необходимо прекратить беспредел со стороны мигрантов, творящих, что они захотят, и защищающих убийц, подытожил мужчина.