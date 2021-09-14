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Высокопоставленный полицейский найден мёртвым в своей квартире

News.ru
1 час назад

В Нижнем Новгороде обнаружили мёртвым в своей квартире начальника управления по работе с личным составом полиции, полковника внутренней службы Сергея Якушева.

Высокопоставленный полицейский найден мертвым в своей квартире
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает ТАСС, причина смерти не называется. Однако РИА Новости сообщают, что имело место самоубийство, никакого криминала не выявлено. Тело обнаружили родственники погибшего, проводится расследование инцидента.

В настоящее время ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка. Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве найден мёртвым полковник МВД в отставке Андрей Дроздов. Предполагается, что он покончил с собой. Тело бывшего офицера обнаружила его супруга в квартире в Большом Афанасьевском переулке.

Версия о самоубийстве была выдвинута исходя из характера травм. Мотивы, по которым экс-полковник мог свести счёты с жизнью, пока не называются.

Сын убитой в Подмосковье пенсионерки рассказал подробности случившегося

Происшествия,Андрей Дроздов,Сергей Якушев,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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