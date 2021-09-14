Высокопоставленный полицейский найден мертвым в своей квартире

В Нижнем Новгороде обнаружили мёртвым в своей квартире начальника управления по работе с личным составом полиции, полковника внутренней службы Сергея Якушева.
Как отмечает ТАСС, причина смерти не называется. Однако РИА Новости сообщают, что имело место самоубийство, никакого криминала не выявлено. Тело обнаружили родственники погибшего, проводится расследование инцидента.
В настоящее время ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка. Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве найден мёртвым полковник МВД в отставке Андрей Дроздов. Предполагается, что он покончил с собой. Тело бывшего офицера обнаружила его супруга в квартире в Большом Афанасьевском переулке.
Версия о самоубийстве была выдвинута исходя из характера травм. Мотивы, по которым экс-полковник мог свести счёты с жизнью, пока не называются.