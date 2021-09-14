Жители села в Подмосковье выдвинули требования из-за резонансного убийства мигрантами

«Жители требуют закрыть это общежитие, как минимум убрать оттуда всех мигрантов, вернуть здание поселку, вообще порядок навести, и чтобы появилась полиция в конце концов, чтобы мы участкового хоть в глаза увидели. Теперь, когда в топе "Яндекса" висит эта новость и глава Михаил Токарев уже на своей странице в полпервого ночи написал, что "мы рассматриваем вопрос о закрытии этого общежития", думаю, власти готовы пойти навстречу жителям, учитывая резонанс», — сообщил Мардасов.