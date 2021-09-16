Найдена потерявшаяся в аэропорту Домодедово собака Ева

Сотрудники аэропорта Домодедово и авиакомпании S7 нашли потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку Еву с помощью личных вещей ее хозяйки, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.
«Сотрудники аэропорта Домодедово и S7 нашли Еву. В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани. Вчера весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал! Ева вышла к переноске. Сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали, и Ева снова со своей семьей», - пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с пропажей собаки на территории аэропорта Домодедово. В пресс-службе Домодедово уточнили, что в аэропорту в круглосуточном режиме оперативная группа ищет потерявшуюся собаку Еву. По данным аэропорта, питомец перегрыз защитный хомут, механических повреждений на переноске нет. Позднее к поискам присоединилась родственница хозяйки, которую включили в оперативную группу.
10 сентября рейсом авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь вылетала семья, взявшая с собой собаку по кличке Ева. Животное поместили в переноску и сдали в багаж, однако по прилете семья не получила питомца. Отмечалось, что собака осталась в Домодедово.