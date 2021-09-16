Найдена потерявшаяся в аэропорту Домодедово собака Ева

«Сотрудники аэропорта Домодедово и S7 нашли Еву. В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани. Вчера весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал! Ева вышла к переноске. Сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали, и Ева снова со своей семьей», - пояснили в пресс-службе.