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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказа двигателя

Ura.Ru
48 минут назад

Самолет компании Nord Star, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт Кольцово из-за технической неисправности. По предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель.

У летевшего в Ростов самолета отказал двигатель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 15:31 воздушное судно авиакомпании Nord Star, выполняющее рейс U7-917 сообщением Екатеринбург — Ростов-на-Дону, вылетевшее из аэропорта Кольцово, вернулось на аэродром вылета, по причине технической неисправности —отказ левого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале.

В момент вылета на борту находились шесть членов экипажа и 103 пассажира, в том числе три ребенка. По последним данным, во время посадки никто из людей не пострадал, судно не получило повреждений. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

СК опубликовал видео с места крушения самолета L-410

Происшествия,Аэропорт Кольцово,Генпрокуратура РФ,Екатеринбург,
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