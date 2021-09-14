Один из самых ярых защитников России в Европе госпитализирован

Президента Чехии Милоша Земана 14 сентября госпитализировали в военный госпиталь Праги. Об этом сообщает iROZHLAS.

Информацию о попавшем в больницу президенте изданию подтвердила пресс-секретарь больницы. Причины госпитализации 76-летнего Земана она не раскрыла. Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек также не сообщил подробностей.

Советник президента Мартин Неедли заявил iROZHLAS, что Земан должен был пройти профилактическое обследование в ближайшее время.

«Я слышал, что президент через своего секретаря договаривается о дате регулярного обследования», - сказал Неедли, добавив, что здоровьем президента занимается его лечащий врач и глава военного госпиталя Мирослав Заворал.

Земан попадал в военный госпиталь несколько раз за последние годы. В январе 2021-го он получил первую дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer / BioNTech, после чего прошел комплексное профилактическое обследование. В феврале он получил вторую дозу прививки.

В прошлом году Земан упал и сломал руку, после чего его прооперировали в военном госпитале. Еще годом ранее врачи обследовали его из-за проблем со слухом.