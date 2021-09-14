Момент нападения на основателя группы «25/17» попал на видео

Момент нападения на лидера группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов) попал на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как 18-летний студент Сергей Короленков подходит к музыканту и несколько раз стреляет в него из травматического пистолета в центре Москвы. В данный момент стрелок находится на допросе в отделе полиции.

Было возбуждено уголовное дело в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Причина конфликта между мужчинами, а также мотивы поступка стрелявшего до сих пор неизвестны.