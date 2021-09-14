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Момент нападения на основателя группы «25/17» попал на видео

Lenta.ru
49 минут назад

Момент нападения на лидера группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов) попал на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как 18-летний студент Сергей Короленков подходит к музыканту и несколько раз стреляет в него из травматического пистолета в центре Москвы. В данный момент стрелок находится на допросе в отделе полиции.

Было возбуждено уголовное дело в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Причина конфликта между мужчинами, а также мотивы поступка стрелявшего до сих пор неизвестны.

Об инциденте стало известно в понедельник, 13 сентября. Тогда 44-летний основатель коллектива «25/17» не стал писать заявление в полицию, однако обратился в травмпункт, где ему зашили рану на подбородке.

Происшествия,Видео,Андрей Позднухов,
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