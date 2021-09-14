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Притворившегося Ивановым беглеца из ИВС Истры сняли на видео при задержании

Александр Кузьмин
56 минут назад

Сбежавшему из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александру Мавриди после поимки предъявили обвинение и поместили в ИВС в городе Лобне. Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и лишении свободы адвоката скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. При себе у него была крупная сумма денег.

Во время задержания беглец представился Ивановым Владимиром Ивановичем и заявил, что приехал в столицу из Ростова три дня назад. На обнародованных МВД России кадрах видно, как мужчина закрывает глаза и опускает голову, пытаясь, по всей вероятности, изобразить пьяного.

Напомним, 6 августа пятеро заключенных истринского изолятора совершили побег, четверо из них были задержаны в период с 11 по 18 августа. Дольше всех в бегах находился Мавриди.

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