Сбежавшему из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александру Мавриди после поимки предъявили обвинение и поместили в ИВС в городе Лобне. Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и лишении свободы адвоката скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. При себе у него была крупная сумма денег.

Во время задержания беглец представился Ивановым Владимиром Ивановичем и заявил, что приехал в столицу из Ростова три дня назад. На обнародованных МВД России кадрах видно, как мужчина закрывает глаза и опускает голову, пытаясь, по всей вероятности, изобразить пьяного.