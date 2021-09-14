«Готовимся к сходу»: в Бужанинове проведут собрание из-за убийства пенсионерки

Жители села Бужаниново под Сергиевым Посадом собираются вечером 14 сентября провести собрание, на которое должен приехать глава городского округа. Мероприятие организовано в связи с изнасилованием и убийством 67-летней женщины, которое совершили мигранты из Средней Азии. Об этом сообщил в интервью NEWS.ru журналист, владелец сайта altgazeta.ru Андрей Трофимов.

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Он отметил, что будет решаться вопрос о выселении мигрантов из общежития, а также вопросы безопасности, ведь в селе даже нет участкового.

«Я сейчас на связи с местными жителями. Все готовятся к вечернему сходу, который должен состояться в восемь часов вечера», — сказал Трофимов.

Журналист отметил, что сын погибшей находится в подавленном состоянии. Местные жители даже отказались давать его телефон. Трофимов надеется, что позже родственник убитой пенсионерки сможет дать свои комментарии, когда немного успокоится. Он подчеркнул, что изначально семья погибшей вообще не хотела придавать произошедшее огласке.

Трофимов добавил, что точно не установлена национальность убийц — есть версии, что это таджики, узбеки или киргизы. Однако официального подтверждения пока нет, отметил он.