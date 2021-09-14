Солдат-контрактник погиб в Приморском крае

В Приморском крае 13 сентября обнаружили тело солдата-контрактника. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя командования Фокинского гарнизона.

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Командование совместно с правоохранительными органами начало проверку по факту гибели военнослужащего, обстоятельства смерти выясняются.

По предварительным данным, солдат скончался из-за нарушений правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.