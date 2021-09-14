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В российском регионе погиб солдат-контрактник

Lenta.ru
23 минуты назад

В Приморском крае 13 сентября обнаружили тело солдата-контрактника. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя командования Фокинского гарнизона.

Солдат-контрактник погиб в Приморском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Командование совместно с правоохранительными органами начало проверку по факту гибели военнослужащего, обстоятельства смерти выясняются.

По предварительным данным, солдат скончался из-за нарушений правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.

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Ранее на плановых стрельбах в российской военной части на полигоне Погоново под Воронежем погиб солдат-контрактник. По предварительной информации, смерть военнослужащего наступила в результате неосторожного обращения с оружием.

Происшествия,МВД,Интерфакс,Приморский Край,
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