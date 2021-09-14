Опубликовано видео народного схода у общежития мигрантов в Подмосковье

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», – говорится в сообщении главы региона в его официальном Telegram-канале.