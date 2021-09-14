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Опубликовано видео народного схода у общежития мигрантов в Подмосковье

Александр Кузьмин
30 минут назад

В подмосковном селе Бужаниново в минувший понедельник местные жители вышли на сход к общежитию мигрантов после того, как стало известно об убийстве пенсионерки. Они потребовали выдворения мигрантов из своего населенного пункта.Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.

Ранее СК сообщил, что в лесу под Сергиевым Посадом было обнаружено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления были задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве. Ими оказались двое иностранных граждан, приехавших в Россию из соседних государств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново сегодня будет закрыто.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», – говорится в сообщении главы региона в его официальном Telegram-канале.

Происшествия,Криминал,Видео,Андрей Воробьев,Московская Область,
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