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Мужчина столкнул женщину с эскалатора в Нью-Йорке и попал на видео

Александр Кузьмин
25 минут назад

Неадекватный житель США столкнул 32-летнюю женщину с эскалатора в метро Нью-Йорка. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На опубликованных New York Daily News кадрах видно, как мужчина поднимается по эскалатору, задевая при этом стоящую пассажирку.

По данным издания, она сделала ему замечание, после чего разгневанный пассажир толкнул свою оппонентку ногой в грудь, и та упала вниз.

Сейчас нарушителя разыскивают стражи правопорядка. Полицейские обратились ко всем, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонить в Crime Stoppers.

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