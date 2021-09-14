Неадекватный житель США столкнул 32-летнюю женщину с эскалатора в метро Нью-Йорка. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На опубликованных New York Daily News кадрах видно, как мужчина поднимается по эскалатору, задевая при этом стоящую пассажирку.

По данным издания, она сделала ему замечание, после чего разгневанный пассажир толкнул свою оппонентку ногой в грудь, и та упала вниз.