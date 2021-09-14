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Водитель иномарки погиб в ДТП в Иркутске, уходя от погони. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Иркутске 24-летний водитель погиб в ДТП, когда уходил от полицейской погони. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в спецавтомобиле стражей правопорядка. Запись публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как управлявший Toyota водитель игнорирует требования инспекторов ГИБДД остановиться и пытается скрыться от правоохранителей. На Академическом мосту мужчина не справился с управлением, и его транспортное средство на полном ходу столкнулось с подметально-уборочной техникой. От полученных травм он скончался на месте.

Происшествия,Видео,ГИБДД,Иркутск,
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