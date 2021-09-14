Что известно об убийстве мигрантами пенсионерки в Подмосковье

Жители Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась 13 сентября у общежития, где живут мигранты, требуя их выселения после смерти 67-летней пенсионерки. Что известно об убийстве женщины на этот час, пишет «Рамблер».
13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины, которая была изнасилована и убита, рассказала РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
«По "горячим следам" удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств, 1988 и 1984 годов рождения», - пояснила представитель СКР.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram уточнил, что полиция задержала двоих граждан Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома.
После распространения информации об убийстве пенсионерки, группа жителей Бужаниново пришла к общежитию, где проживают мигранты. Собравшиеся обвинили их в смерти пожилой женщины и потребовали встречи с властями и закрытия общежития.
Очевидцы отмечали, что на сход вышло около 200 человек. После переговоров с представителями местной администрации собравшиеся разошлись.
«Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов и сообщили, что подозреваемые в совершении преступления задержаны», - заявила ТАСС замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова.
Она отметила, что в Бужаниново находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан.
В свою очередь глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев призвал земляков остановиться и не направлять свой «праведный гнев на всех мигрантов».
«Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, - это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия. Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», - заявил он.
При этом Михаил Токарев пообещал держать под контролем расследование преступления и заверил, что «виновные обязательно понесут наказание».