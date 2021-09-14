Автобус с украинскими туристами столкнулся со школьным транспортом на трассе Мугла - Денизли на юго-западе Турции . Видео с места происшествия появилось на портале «Ruptly».

На кадрах видно, как оба транспортных средства опрокинулись.Одно из них слетело в кювет, второе осталось на дороге. По сообщениям местных СМИ в аварии погиб водитель туристического автобуса. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в ДТП пострадали 35 граждан Украины, граждан России среди пассажиров не было.