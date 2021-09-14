Мигранты подрались с охранниками московского ТЦ

Охранники подрались с мигрантами в торговом центре (ТЦ) Columbus на юге Москвы. Видео инцидента опубликовали в группе «Чертаново» во «ВКонтакте».

Фото: Кадр: страница «ЧЕРТАНОВО» во «ВКонтакте» Кадр: страница «ЧЕРТАНОВО» во «ВКонтакте»

Уточняется, что оппоненты сотрудников ЧОПа были пойманы с поличным на воровстве, после чего вступили в драку. Позже на место инцидента приехала полиция и увезла нарушителей для дальнейшего допроса в отделение.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как иностранные граждане нападают на охранников. Одному из злоумышленников даже удалось повалить на пол мужчину в форме. Дерущиеся кричали и мешали покупателям передвигаться по ТЦ.