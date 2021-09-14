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В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки

RT на русском
30 минут назад

Два иностранных гражданина задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиевом Посаде, сообщает СУ СК по Московской области.

В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас с подозреваемыми работает следователь.

Назначено проведение ряда экспертиз. Следствие проверит законность нахождения подозреваемых на территории России.

Согласно данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль-2» было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

Происшествия,Криминал,СКР,Московская Область,
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