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В Сочи медведь напал на туристов и разодрал палатки. Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

На стоянке у Зеркального озера, расположенного на горном хребте Ачишхо в сочинском поселке Красная Поляна, медведь напал на туристов и разодрал четыре палатки. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На размещенных кадрах автор ролика показывает нанесенный медведем ущерб палаточному лагерю.

«Это должно было быть видео прекрасного утра, если бы не одно "но": медведь ночью нам порвал палатку», — рассказала девушка, добавив, что вынуждена была пойти спать в вагончик с другими туристами, чьи палатки также пострадали после визита дикого зверя.

Происшествия,Общество,Видео,Сочи,
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