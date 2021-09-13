На стоянке у Зеркального озера, расположенного на горном хребте Ачишхо в сочинском поселке Красная Поляна, медведь напал на туристов и разодрал четыре палатки. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На размещенных кадрах автор ролика показывает нанесенный медведем ущерб палаточному лагерю.
«Это должно было быть видео прекрасного утра, если бы не одно "но": медведь ночью нам порвал палатку», — рассказала девушка, добавив, что вынуждена была пойти спать в вагончик с другими туристами, чьи палатки также пострадали после визита дикого зверя.