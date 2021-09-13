«Это должно было быть видео прекрасного утра, если бы не одно "но": медведь ночью нам порвал палатку», — рассказала девушка, добавив, что вынуждена была пойти спать в вагончик с другими туристами, чьи палатки также пострадали после визита дикого зверя.