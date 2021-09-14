Задержанного в Праге россиянина Франчетти доставили в суд

Россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге по запросу украинских властей, доставили в столичный Городской суд, где будет рассматриваться вопрос о взятии его под стражу. Об этом сообщает ТАСС.
Как ранее рассказала RT Диа Франчетти, дочь задержанного, на заседании будет решаться, «выйдет он на волю в Чехии или же будет задержан на какое-то время».
О задержании в Праге гражданина России по международному ордеру на арест, выданному Украиной, стало известно 12 сентября.
Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти.