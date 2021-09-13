Разбившийся самолет L-410 нашли благодаря аудиоколонке

Отец пассажирки рассказал, что спасатели по телефону инструктировали экипаж L-410, когда включать музыку на колонке, и ориентировались на звук.

Самолет L-410 совершил 12 сентября жесткую посадку в 4 км от деревни Казачинское, расположенной приблизительно в 500 км от Иркутска. В результате крушения погибли четыре человека, еще трое пострадавших находятся в реанимации. Всего пострадало 12 человек. На борту находились 16 человек. В качестве основных версий происшествия следствие рассматривает ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.