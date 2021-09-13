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Разбившийся самолет L-410 нашли благодаря аудиоколонке

Вероника Полынина
26 минут назад

Спасателям удалось обнаружить совершивший жесткую посадку самолет L-410 благодаря портативной аудиоколонке одной из пассажирок, сообщает телеканал «Звезда».

Отец пассажирки рассказал, что спасатели по телефону инструктировали экипаж L-410, когда включать музыку на колонке, и ориентировались на звук.

«Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались», - сказал собеседник.

Что известно о трагедии с крушением самолета L-410

Самолет L-410 совершил 12 сентября жесткую посадку в 4 км от деревни Казачинское, расположенной приблизительно в 500 км от Иркутска. В результате крушения погибли четыре человека, еще трое пострадавших находятся в реанимации. Всего пострадало 12 человек. На борту находились 16 человек. В качестве основных версий происшествия следствие рассматривает ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

L- 410 - двухмоторный самолет для региональных линий. В конце 1960-х машина была создана на предприятии Let в Чехословакии. Эксплуатировать самолет в коммерческих целях начали в 1973 году.

Происшествия,Видео,ТК "Звезда",
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